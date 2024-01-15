В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

В Wildberries на данный момент не смогли дозвониться до 54 сотрудников, работавших на сгоревшем в Санкт-Петербурге складе. Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", – заявили в компании.

Ранее Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах. В компании уточнили, что количество людей, связь с которыми не удалось установить, постепенно снижается, в том числе благодаря работе горячей линии.

Там также отметили, что на текущий момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим.

Крупное возгорание площадью 70 тысяч квадратных метров произошло на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Сообщалось, что в результате произошедшего никто из сотрудников центра не пострадал, они успели эвакуироваться из горящего объекта.

После пожара региональный главк Следственного комитета (СК) РФ по поручению председателя главного управления ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.



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