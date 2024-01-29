Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51 – СМИ

Фото: depositphotos/Mehaniq

Число задержанных в связи со стрельбой в стамбульской церкви достигло 51. Об этом сообщает агентство IHA.

Отмечается, что 23 задержанных будут депортированы. У 28, в том числе троих граждан Турции, взяты отпечатки пальцев, их допрашивают. Известно, что злоумышленники обсуждали нападение через мессенджер. Следствие будет выяснять, кто им дал указание совершить акцию, говорится в сообщении.

По информации СМИ, инициалы задержанного гражданина РФ – Д. Т. Около 150 сотрудников отдела антитеррора просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что исполнители теракта использовали автомобиль с номерами Польши, который не выезжал на дороги Стамбула уже год.

Кроме того, во время проверки законности въезда подозреваемых в Турцию стало известно, что они не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления.

Российские дипломаты уточняют личность задержанного гражданина РФ, они запросили консульский доступ к нему, сообщили до этого РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.

После вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле задержали 47 человек. Один из них – гражданин Таджикистана, другой – россиянин. Предположительно, оба подозреваемых являются членами ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

Инцидент произошел во время службы днем в воскресенье, 28 января. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя ИГ.