Один человек задержан после конфликта со стрельбой в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Трое мужчин пострадали в результате конфликта со стрельбой из травматических пистолетов на улице Плющихе в Москве, еще один человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице.

В ведомстве отметили, что конфликт произошел между четырьмя гражданами во время оформления ДТП с незначительными повреждениями.

"В результате инцидента обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения", – добавили в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности всех участников конфликта. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В столичном СК сообщили, что следователи организовали по факту произошедшего доследственную проверку. Сотрудники СК осматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Хамовническая межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. В оперативных службах рассказали, что во время ссоры между гражданами один из его участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

До этого стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, которого признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити".

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