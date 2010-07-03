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12:47

HBO попросил Трампа не шутить про "Игру престолов"

за рубежом политика культура

12:47

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Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Телеканал HBO попросил президента США Дональда Трампа не использовать популярный сериал "Игра престолов" "в политических целях". Об этом сообщает телеканал CNBC.

Представители HBO отметили, что понимают повышенный интерес к киносаге, особенно после выхода первой серии финального сезона. Тем не менее, подчеркнули в HBO, "мы все же хотели бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях".

После пресс-конференции генпрокурора США Уильяма Барра по итогам "российского расследования" Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter опубликовал картинку в стиле "Игры престолов". На ней изображен сам глава Белого дома, который стоит перед облаком тумана спиной к зрителям.

Поверх фигуры президента сделана надпись характерным для "Игры престолов" шрифтом: "Игра окончена". Рядом добавлено: "Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию".

Отмечается, что Трамп и прежде использовал отсылки к знаменитом сериалу, за что подвергался критике со стороны HBO.

Показ финального, восьмого, сезона "Игры престолов" стартовал 14 апреля. Первая серия поставила сразу несколько рекордов. Только в США премьеру посмотрели 17,4 миллиона зрителей. Кроме того, она стала самой упоминаемой в соцсетях за всю историю шоу.

Заключительный сезон популярного сериала включает шесть эпизодов. Ожидается, что последний из них выйдет на экраны 19 мая.

за рубежом политика культура

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