HBO попросил Трампа не шутить про "Игру престолов"

Телеканал HBO попросил президента США Дональда Трампа не использовать популярный сериал "Игра престолов" "в политических целях". Об этом сообщает телеканал CNBC.
Представители HBO отметили, что понимают повышенный интерес к киносаге, особенно после выхода первой серии финального сезона. Тем не менее, подчеркнули в HBO, "мы все же хотели бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях".
После пресс-конференции генпрокурора США Уильяма Барра по итогам "российского расследования" Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter опубликовал картинку в стиле "Игры престолов". На ней изображен сам глава Белого дома, который стоит перед облаком тумана спиной к зрителям.
Поверх фигуры президента сделана надпись характерным для "Игры престолов" шрифтом: "Игра окончена". Рядом добавлено: "Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию".
Отмечается, что Трамп и прежде использовал отсылки к знаменитом сериалу, за что подвергался критике со стороны HBO.
Показ финального, восьмого, сезона "Игры престолов" стартовал 14 апреля. Первая серия поставила сразу несколько рекордов. Только в США премьеру посмотрели 17,4 миллиона зрителей. Кроме того, она стала самой упоминаемой в соцсетях за всю историю шоу.
Заключительный сезон популярного сериала включает шесть эпизодов. Ожидается, что последний из них выйдет на экраны 19 мая.
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