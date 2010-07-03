Песков отметил желание Трампа активизировать диалог с Россией

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 продемонстрировал свое намерение активизировать диалог с Россией. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент США выражал свое мнение весьма концентрировано. При этом Путин и ранее говорил о нормализации отношений между государствами. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, этого можно достичь лишь путем полной взаимности со стороны Америки.

"Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", – цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались перед началом саммита G20 в японской Осаке. Встреча заняла 1,5 часа вместо планируемого часа.

Как сказано в сообщении Белого дома, российский и американский лидеры затронули в разговоре темы Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. Трамп дважды в шуточной форме попросил Путина "не вмешиваться в выборы".

Путин и Трамп также договорились, что Москва и Вашингтон продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века. По словам американского лидера, она должна включать Китай.

Саммит G20 состоялся в Осаке 28–29 июня 2019 года. В "Большую двадцатку" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и Европейский союз. В 2020 году саммит было решено провести в Саудовской Аравии.