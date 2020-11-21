Путин заявил о невозможности испортить плохие отношения с США

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин оценил вероятность ухудшения отношений между Россией и США после выборов американского президента.
"Испорченные отношения уже не испортишь", – сказал российский лидер в эфире телеканала "России 1". В сентябре Дональд Трамп выразил мнение, что он нравится Путину. При этом он отметил, что эта симпатия взаимна.
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн также рассказывал, что глава Белого дома восхищается тем, как Путин управляет РФ. По мнению экс-адвоката, Трампу импонирует, что Путин руководит страной "как своей личной компанией".
В США 3 ноября состоялись выборы президента, по итогам которых кандидата от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем. При этом Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель США, который "захочет хоть как-то реанимировать двусторонние отношения".
Журналист рассказал о ситуации в США после президентских выборов
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