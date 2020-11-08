Жириновский посоветовал Трампу сопротивляться

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал совет Дональду Трампу сопротивляться победе Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября", – написал политик в Telegram. Он добавил, что тех, кто придет на избирательный участок на следующий день, сочтут за сумасшедших.

По мнению Жириновского, аналогичное правило распространяется и на бюллетени, присланные по почте. Жириновский предположил, что по всем "законным" голосам Трамп побеждает, и призвал республиканца обратиться в суд.

"У американцев есть чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок", – заключил он.

Ранее Байден объявил о победе на выборах. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства и призвал американцев к единству.

Сторонники Дональда Трампа до этого в исках потребовали пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах.

В свою очередь, действующий президент США заявил, что он победил на выборах, если считать только законные голоса.