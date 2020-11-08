Жириновский посоветовал Трампу сопротивляться

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал совет Дональду Трампу сопротивляться победе Джо Байдена на президентских выборах в США.
"Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября", – написал политик в Telegram. Он добавил, что тех, кто придет на избирательный участок на следующий день, сочтут за сумасшедших.
По мнению Жириновского, аналогичное правило распространяется и на бюллетени, присланные по почте. Жириновский предположил, что по всем "законным" голосам Трамп побеждает, и призвал республиканца обратиться в суд.
"У американцев есть чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок", – заключил он.
Ранее Байден объявил о победе на выборах. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства и призвал американцев к единству.
Сторонники Дональда Трампа до этого в исках потребовали пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах.
В свою очередь, действующий президент США заявил, что он победил на выборах, если считать только законные голоса.
Байден принимает поздравления от глав других стран с победой на выборах
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