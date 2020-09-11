Трамп оценил отношения с Путиным

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Президент США Дональд Трамп считает, что его несправедливо критикуют за его отношения с главами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, передает "Мир 24".

"Ладить с иностранными державами – это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством", – заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что он нравится Путину и это взаимно, что, по его словам, не так плохо. Президент США добавил, что пытается убедить своих оппонентов внутри страны, что не устраивать войну – это нормально.

Также он отметил, что сумел наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и с уходящим со своего поста премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что президент США восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией.

По мнению экс-адвоката, американскому лидеру импонирует то, что Путин взял под свое руководство целую страну и управляет ей как своей личной компанией.