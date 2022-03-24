Экс-президент США Трамп подал иск против Хиллари Клинтон

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Экс-президент США Дональд Трамп подал иск против Хиллари Клинтон, Демократического национального совета и ряда руководящих органов и функционеров партии. В документе политик обвиняет оппонентов в попытке повлиять на выборы 2016 года путем ложных заявлений о его сговоре с Россией.

"В преддверии президентских выборов 2016 года Хиллари Клинтон и ее приспешники срежиссировали немыслимый заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации. Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", – утверждается в исковом заявлении.

Истец подчеркивает, что цель ответчиков в этом случае заключалась в очернении Трампа и подрыве его шансов на выборах.

Иск подан в федеральный суд США восточного округа Флориды, сообщает РИА Новости.

В 2016 году власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы, несмотря на то что в Москве это неоднократно отрицали. На основе неподтвержденного доклада о связях Трампа с РФ американские спецслужбы следили за сотрудниками его штаба. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств сговора.

В октябре 2020 года Дональд Трамп, в тот момент еще являющийся действующим президентом США, распорядился рассекретить документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией. Также он решил обнародовать информацию, касающуюся переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.