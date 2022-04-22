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Политика

06:29

Трамп заявил, что мир находится в самом опасном моменте в истории

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/actionsports

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что неуважение к нынешнему американскому руководству в мире привело к самому опасному моменту в истории. Об этом он заявил на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.

По словам политика, мир находится в опасности из-за огромной мощи современного оружия.

"Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели," – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее Трамп назвал американских политиков главной угрозой для США. Он также предсказал стране экономический кошмар в нынешних условиях. Кроме того, Трамп заявил об ухудшении психического и физического здоровья американского лидера Джо Байдена.

Трамп назвал американских политиков главной угрозой для США

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