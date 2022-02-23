Трамп прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
По его словам, данное решение является очень разумным.
"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", – рассказал Трамп в интервью американскому подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show".
Также экс-президент США подчеркнул, что во время его президентства ситуация на Украине была более спокойна, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку усилиям России по защите мира в своем регионе. Глава государства отметил, что выступает за любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине.
До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега счел признание ДНР и ЛНР шагом к безопасности в европейском регионе. По мнению Даниэля Ортеги, это создаст дополнительные условия для взаимопонимания сторон.
21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Также президент подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Они заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет и призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.
Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР
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