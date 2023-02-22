США направят Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS-наведением – СМИ

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США направят Украине дальнобойные высокоточные бомбы с возможностью GPS-наведения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"США предоставляют Украине бомбы дальнего действия с GPS-наведением производства Boeing, которая способна поражать цели на расстоянии 72 километра", – говорится в сообщении.

Официального заявления от Пентагона о передаче подобных боеприпасов не было.

В американском военном ведомстве говорили только о высокоточных авиационных боеприпасах в рамках пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что раскрывать подробности не будут в целях оперативной безопасности.

Комплект JDAM-ER, способный преобразовать обычные бомбы в высокоточные, при установке на взрывные устройства отличается возможностью утроить дальность действия первичного оружия путем "раскрытия крыльев".

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нашли способ противодействия реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине. Российская армия научилась обнаруживать и ликвидировать установки. Сейчас против HIMARS ведется системная работа.



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