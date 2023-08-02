Винокур спародировал Байдена на вручении госнаграды в Кремле

Российский артист Владимир Винокур на вручении госнаграды в Кремле, вспомнив "некоторых руководителей государств, которые не могут подняться по трапу самолета", отметил хорошую физическую форму Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости

В ходе выступления перед присутствующими в зале Винокур поздравил их с высокими наградами и поблагодарил российского лидера, пожелав ему долгих лет жизни.

"Вы знаете все, какая нагрузка на нашем президенте, но, слава богу, он у нас физически развит, спортивный, и, в общем-то, я радовался – видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали", – сказал юморист.

На церемонии в Кремле президент РФ наградил Винокура за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Ранее СМИ, ссылаясь на советников президента США Джо Байдена, сообщили, что он начал использовать укороченный трап при посадке на борт воздушного судна. До этого журналисты не раз фиксировали, как американский лидер спотыкался при подъеме по трапу. По словам его советников, мера с укороченным трапом была предпринята с целью исключить вероятность падений Байдена.



Байден вновь оступился, поднимаясь на борт самолета