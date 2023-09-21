Генсек ООН заявил, что человечество открыло врата в ад

Фото: AP Photo/Richard Drew

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата, сообщает ABC News.

"Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада", – заявил он во время своего выступления в ООН.

По его мнению, люди находятся все ближе к нестабильному и опасному миру.

Гутерриш добавил, что между сверхдержавами образовался такой уровень раскола, какого не было со времен Второй мировой войны. По его мнению, даже во время холодной войны все было более предсказуемо, чем сегодня.

Ранее американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Ханое назвал глобальное потепление самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество.

Президент США подчеркнул, что эта угроза еще более пугающая, чем ядерная война. По словам Байдена, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10–20 лет станет настоящей проблемой и пути обратно не будет.

До этого похожее мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем проблема изменения климата.