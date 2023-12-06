Байден заявил, что не стал бы вновь баллотироваться в президенты США, если бы не Трамп

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Американский президент Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы вновь баллотироваться на пост главы Белого дома, если бы на этот же шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", – приводит РИА Новости слова Байдена.

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп опережает Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести "колеблющихся" важнейших штатов. Так, Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентных пунктов среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

До этого Джо Байден заявил, что находится в наилучшей позиции по сравнению со своими однопартийцами, чтобы добиться победы над Трампом на выборах главы государства в 2024 году. По мнению нынешнего главы США, Трамп представляет угрозу для демократии.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей