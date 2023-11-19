02:27Политика
Трамп заявил, что Байден был растерян на встрече с Си Цзиньпином
Фото: 123RF/palinchak
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его нынешний американский лидер Джо Байден выглядел растерянным на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Трампа, на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байден выглядел так, как будто совсем не понимает, что происходит и что надо делать.
"Наш лидер – это тупой человек", – заключил Трамп.
До этого Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка. По мнению Трампа, Байден – коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.
Ранее руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев сказал, что Джо Байден "обнулил" переговоры США и Китая в рамках саммита АТЭС, назвав второй раз главу КНР Си Цзиньпина диктатором.
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