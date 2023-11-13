13 ноября, 21:10В мире
Умерла старшая сестра Дональда Трампа – СМИ
Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Старшая сестра бывшего американского президента Дональда Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри умерла в Нью-Йорке на 87-м году жизни. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники.
"Барри скончалась дома в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена", – сказано в сообщении.
Причина смерти не разглашается.
Трамп Барри была федеральным судьей в Нью-Джерси до 2019 года. Как сообщило издание, Дональд Трамп часто советовался с сестрой по поводу различных событий. Но в их отношениях случился конфликт после того, как их племянница Мэри Трамп разместила аудиозаписи, в которых сестра Мэриэнн негативно отозвалась о брате.