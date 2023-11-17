Эксперт заявил, что Байден одним словом "обнулил" переговоры США и Китая

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Американский президент Джо Байден "обнулил" переговоры США и Китая, назвав второй раз главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев рассказал радио КП.

Он подчеркнул, что Байден сделал это после переговоров, что "нарушает все мыслимые и немыслимые нормы гостеприимства". В особенности с учетом того, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этот раз проходит в США, уточнил эксперт.

"Казалось бы, ты хотя бы саммит проведи нормально, а потом люди разъедутся, можно что угодно говорить", – сказал Карнеев.

Эксперт напомнил, что до этого было показано, как Си и Байден доброжелательно беседуют во время прогулки. По его мнению, подобное поведение демонстрирует, как американцы воспринимают компромиссы. Если другая сторона идет навстречу, то они могут улыбнуться, похлопать по плечу, но сами большие уступки не делают, объяснил он.

Ранее Байден и Си провели переговоры в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. После встречи главу США спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", потому что "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

Позднее Байден заявил, что рассчитывает не допускать недопонимания с председателем Си. Американский лидер также подчеркнул, что в отношениях с Китаем США будут привержены дипломатии и предотвращению недопонимания.

Китай заберет у США оставшихся панд