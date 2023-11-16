Байден заявил, что стремится не допускать недопонимания с Си Цзиньпином

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Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает не допускать недопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

"Я встретился вчера с Си как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие неверного понимания между нами", – заявил Байден на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Американский лидер также подчеркнул, что в отношениях с Китаем США будут привержены дипломатии и предотвращению недопонимания.

После встречи Байдена и Си Цзиньпина, прошедшей в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско, президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

СМИ отметили, что это заявление американского лидера может подорвать успехи проведенных переговоров. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин уже назвала безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине.