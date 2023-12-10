Европа опасается, что Трамп развалит НАТО в случае победы на выборах в США – СМИ

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Европейские государства боятся победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку считают, что он может развалить НАТО. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Авторы материала напомнили, что будучи президентом США, Трамп неоднократно грозился выходом страны из Альянса. Сейчас из его предвыборной кампании следует, что процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО необходимо завершить.

"В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО", – говорится в статье.

Большие угрозы для США после возможной победы Трампа на выборах видит и действующий лидер страны Джон Байден. Ранее он заявил, что лидерство Трампа может стать угрозой для американской демократии. Байден считает, что второй срок кандидата может оказаться хуже первого.

