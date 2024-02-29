Мединский заявил о готовности возглавить делегацию на переговорах с Киевом

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Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский заявил о готовности возглавить делегацию Москвы на переговорах с Киевом в Анкаре в случае приказа. Об этом сообщает Life.ru.

Журналист издания попросил прокомментировать соответствующее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Дадут поручение – поедем!" – сказал помощник российского президента.

При этом Мединский не стал предполагать результативность новых переговоров.

Накануне Эрдоган заявил о готовности Турции повторно предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Турецкий лидер указал, что поддерживает мирный план, предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако, продолжил он, для успеха переговоров в них должны принимать участие и Украина, и РФ.

Такое же предложение Эрдоган озвучил и в ходе телефонных переговоров с Зеленским, которые прошли в январе. По словам президента Турции, Анкара могла бы стать посредником для достижения мира на Украине.