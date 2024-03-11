Зеленский назвал призыв Папы Римского к миру "виртуальным посредничеством"

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал призывы Папы Римского Франциска к Киеву поднять белый флаг, назвав их "виртуальным посредничеством". Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

В видеообращении Зеленский поблагодарил украинских капелланов за их поддержку военных ВСУ.

"Вот что такое церковь – она вместе с людьми, а не где-то за две с половиной тысячи километров, занимаясь виртуальным посредничеством", – заявил он.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость поднять белый флаг и согласиться на переговоры.

Он призвал задуматься, скольких жизней будет стоить продолжение конфликта, а также призвал начать искать страну, которая может выступить посредником.

В ответ на это украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть свой флаг и что другие она поднимать не будет. Глава МИД отметил, что такая стратегия Ватикана известна по истории первой половины ХХ века, однако он не пояснил, что имеет в виду.

Новости мира: Папа Римский считает, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг