Захарова уличила Кулебу во лжи после его заявления о флаге Украины

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит неправду. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, отреагировав на заявления украинского министра по поводу их национального флага.

"Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В качестве подтверждения она прикрепила изображения, на которых флаг Украины развевается рядом с флагом ЕС.

Ранее Кулеба отреагировал на высказывание Папы Римского Франциска, заявив, что у Украины есть свой флаг и что другие она поднимать не будет. Он также отметил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, однако министр не пояснил, что имеет в виду.

До этого Папа Римский Франциск сообщал, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры.

