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Планы президента Украины Владимира Зеленского по проведению нового контрнаступления призваны показать Западу необходимость в новых финансах и поставках. Однако это может привести к истреблению украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные публичные отрыжки у Зеленского случаются по трем причинам", – написала она.

По словам дипломата, Зеленский хочет напоминать миру о себе и стремится подыгрывать Вашингтону в предвыборных скандалах.

Ранее Зеленский сообщил, что украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. По его словам, речь идет не только о самом Крымском мосте, но и о некоторых других инфраструктурных объектах в этом регионе, которые Киев считает своей военной целью.

До этого британские СМИ сообщали о том, что ГУР Минобороны Украины намерено повторно атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По данным журналистов, удар может быть совершен посредством беспилотников.

