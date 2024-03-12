Российские войска захватили в Авдеевке современный танк Leopard 2A6 – СМИ

Фото: ТАСС/picture-alliance/photothek/Thomas Imo

Российские военнослужащие захватили современный немецкий танк Leopard 2A6 в боях за Авдеевку. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на появившееся в сети фото с поврежденной бронетехникой.

По информации журналистов, фотография является подлинной. В издании отметили, что это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из ФРГ, который смогли захватить ВС РФ. Украинская армия ввела танк в бой 30 октября прошлого года, однако его подбили уже на следующий день.

Для украинской стороны данный факт означает, что у нее осталось максимум 17 немецких танков данной модели, отмечается в статье. При этом около половины из них постоянно ремонтируется в Литве.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские бойцы уничтожили еще один американский танк Abrams около поселка Бердычи под Авдеевкой.

Позже Минобороны России подтвердило уничтожение четвертого американского танка Abrams в ходе спецоперации на Украине. В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ улучшили свое положение на переднем краю авдеевского направления.

Российские бойцы продвигаются на авдеевском направлении