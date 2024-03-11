Минобороны РФ подтвердило уничтожение четвертого американского танка Abrams на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России подтвердило уничтожение четвертого американского танка Abrams в ходе спецоперации на Украине, сообщает "Газета.ру".

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили свое положение на переднем краю авдеевского направления, а также за истекшие сутки нанесли огневое поражение технике и живой силе нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады украинской территориальной обороны.

Потери ВСУ только на этом направлении составили 430 военных, танк Abrams, 18 автомобилей и две боевые бронемашины.

Об уничтожении еще одного американского танка до этого сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его данным, ВС РФ уничтожили вражескую технику и ее экипаж при помощи противотанкового гранатомета. Бой, подчеркивал он, произошел возле поселка Бердычи под Авдеевкой.

ВСУ должны были получить танки американского производства осенью 2023 года. В общей сложности Киеву обещали доставить 31 танк. О первом уничтоженном Abrams в районе Авдеевки стало известно 26 февраля.

Второй танк был уничтожен в том же районе при помощи FPV-дронов "Упырь", об этом стало известно 3 марта. Третий Abrams, который использовали ВСУ, уничтожил экипаж российского танка Т-72Б3, сообщали 6 марта в МО РФ.

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