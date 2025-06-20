Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Владимир Путин призвал привлекать в российскую экономику частные инвестиции, в том числе иностранные. Такое заявление он сделал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента, без частных инвестиций Россия вряд ли сможет развиваться. Он также указал, что страна будет создавать всевозможные условия для комфорта иностранных инвесторов.

Путин обратил внимание, что инвестиции в основной капитал России в первом квартале этого года увеличились на 8,7%. Как сообщил российский лидер, на площадках ПМЭФ уже обсуждались проблемы, связанные с ключевой ставкой, а именно то, что инвестиции не сохранятся до конца года.

"Но, тем не менее, Центральный банк исходит из того, что у нас кредитование инвестсектора где-то сохранится на уровне 10–11% по результатам года. Посмотрим, как это будет", – подытожил президент, выразив надежду, что прогноз регулятора сбудется.

Ранее Сергей Собянин во время презентации итогов национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ на площадке ПМЭФ поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики Москвы. Столица заняла первое место в данном топе.

Награду мэру Москвы вручил заместитель председателя правительства России Александр Новак. По словам Собянина, бизнесу удается развиваться вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам. В результате растут инвестиции и экономика, а также снижается безработица.