В Совфеде призвали поторопиться с приравниванием вейпов к сигаретам

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Вице-спикер Совфеда Галина Карелова призвала депутатов Госдумы поскорее принять закон о приравнивании вейпов к сигаретам, передает Агентство "Москва".

"Если вы понимаете, что это опасно для здоровья и жизни детей, почему так долго не принимаются меры. Там, где речь идет о здоровье и безопасности детей, вам нужно более оперативно", – заявила Карелова на заседании комитета Совфеда по соцполитике.

Она отметила, что нужен новый подход к борьбе с угрозами здоровью детей и подростков.

Председатель комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, отметил необходимость внимательного отношения родителей к этому вопросу.

"Нужно обеспечить жесткий контроль на время каникул органами МВД. Многие ребята, к сожалению, будут оставлены один на один со своими друзьями без присмотра", – сказал Рязанский.

В сентябре Госдума ввела акциз на устройства для нагревания табака.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента одобрили инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете на продажу электронных сигарет на территории Чечни. Главам субъектов РФ советуют последовать его примеру.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее отмечала, что электронные сигареты следует приравнять к обычным. По ее мнению, производители пропагандируют новую вредоносную кампанию.