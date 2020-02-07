Эксперт сравнил вред от курения электронных и обычных сигарет

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В последнее время курильщики стали отдавать предпочтение электронным сигаретам. Руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова" Минздрава России Евгений Имянитов в беседе с News.ru сравнил вред от курения табачных гаджетов и обычных сигарет.

Отмечается, что через 30 лет мировой рынок курительных девайсов вырастет до 2,3 триллиона долларов. Предполагается, что электронные сигареты через какое-то время вытеснят обычные.

По словам эксперта, вред от использования электронных аналогов сигарет несравним с теми последствиями, которые оказывает на организм классическое употребление табака.

Имянитов заявил, что вейпы являются хорошим компромиссом сигаретам, поскольку их воздействие на организм человека не столь разрушительно. Специалист объяснил, что смолы, выделяемые при горении в привычных сигаретах, обладают канцерогенным эффектом. В новых девайсах это отсутствует, а потому они являются более безвредной альтернативой курению.

"Это хорошо, что появился заменитель без очевидного содержания высоких доз канцерогенов. Это разумный компромисс, который позволяет получать удовольствие от процесса, похожего на курение, не подвергая себя столь явной и очевидной опасности", – резюмировал Имянитов.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина не согласилась с экспертом в данном вопросе. Она заявила, что ведомство намерено приравнять электронные сигареты к классическим. Это обусловлено тем, что были выявлены случаи серьезных заболеваний легких у курильщиков, выбирающих табачные гаджеты.

Ранее сообщалось о том, что законопроект о регулировании вейпов намерены ужесточить. Предлагается запретить использование жевательной, сосательной или нюхательной продукции, содержащей никотин.