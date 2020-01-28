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Общество

12:29

Законопроект о регулировании вейпов предложили ужесточить — СМИ

общество

Фото: depositphotos/librakv

Сенатор Валерий Рязанский подготовил поправки, ужесточающие законопроект о регулировании кальянов и электронных сигарет. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Рязанский предложил запретить использование жевательной, сосательной или нюхательной продукции, содержащей никотин. Реализовывать такую продукцию производители смогут только в качестве медицинских изделий. Для этого им придется пройти соответствующую сертификацию.

По мнению сенатора, регулировать оборот кальянов и вейпов необходимо по аналогии с сигаретами, распространив на них запрет на выкладку и продвижение.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам. Документ вводит понятие "электронное курительное изделие", под которым предлагается понимать устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости.

Депутаты нижней палаты парламента также одобрили инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете на продажу электронных сигарет на территории Чечни. Главам субъектов РФ советуют последовать его примеру.

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