В Совфеде оценили идею дать россиянам новый праздничный выходной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 предложение ввести в стране новый праздничный выходной.
Ранее с инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. В письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко он предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни в России и сделать его выходным. По словам общественника, россияне смогут посвятить праздник занятиям физкультурой и спортом.
По словам Рязанского, работа по привлечению россиян к здоровому образу жизни должна быть каждодневной. Это необходимо для того, чтобы здоровые привычки взяли верх в обществе.
"Это настолько сложные и злободневные вопросы, что одним праздником тут не отделаешься", – считает Рязанский.
Сенатор отметил, что дополнительный выходной станет серьезной нагрузкой на финансовую составляющую работодателей. Кроме того, бюджет недополучит часть налогов, а бизнес – продукцию.
"Поэтому вполне естественно, что проблемы при введении выходного возникают. Любые выходные дни для работодателя – это всегда потери. И для государства в некотором смысле тоже", – объясняет он.
По мнению Рязанского, в соотношении рабочих и нерабочих дней в России сейчас установилась золотая середина. Он отметил, что на данный момент нет ни переизбытка, ни недостатка в отдыхе.
Сенатор напомнил, что в последний год Совет Федерации сделал большой шаг вперед в плане организации условий для здорового образа жизни россиян. В пример он привел дополнительные ограничения по части распространения электронных сигарет и табакокурения.
"Это все лежит в основе государственной политики по организации здорового образа жизни. Поэтому официализация каких-то праздников находится на самом крайнем месте", – заключил Рязанский.
Ранее в Росстате рассказали, сколько россиян поддерживают здоровый образ жизни. Выяснилось, что высокая приверженность полезным привычкам есть только у 5% мужчин и 8,1% женщин. На среднем уровне ЗОЖ поддерживают 32,8% мужчин и 54,5% женщин.
К показателям здорового образа жизни Росстат отнес ежедневное потребление овощей и фруктов, физическую активность, нормальное потребление соли, отсутствие курения и ограниченное употребление алкоголя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: