В Совфеде оценили идею дать россиянам новый праздничный выходной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 предложение ввести в стране новый праздничный выходной.

Ранее с инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. В письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко он предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни в России и сделать его выходным. По словам общественника, россияне смогут посвятить праздник занятиям физкультурой и спортом.





Валерий Рязанский первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Отношусь к этой идее отрицательно. Выходных дней у нас достаточно. И вопрос отношения в стране к проблемам здорового образа жизни – это далеко не проблема установления праздничного дня.

По словам Рязанского, работа по привлечению россиян к здоровому образу жизни должна быть каждодневной. Это необходимо для того, чтобы здоровые привычки взяли верх в обществе.

"Это настолько сложные и злободневные вопросы, что одним праздником тут не отделаешься", – считает Рязанский.

Сенатор отметил, что дополнительный выходной станет серьезной нагрузкой на финансовую составляющую работодателей. Кроме того, бюджет недополучит часть налогов, а бизнес – продукцию.

"Поэтому вполне естественно, что проблемы при введении выходного возникают. Любые выходные дни для работодателя – это всегда потери. И для государства в некотором смысле тоже", – объясняет он.





Валерий Рязанский первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Можно ведь организовать этот праздник и не делать его выходным. Пусть кто-то в этот день примет для себя решение бросить курить или сходить на диспансеризацию. Во втором случае считаю, что давать выходной для ее прохождения было правильным решением.

По мнению Рязанского, в соотношении рабочих и нерабочих дней в России сейчас установилась золотая середина. Он отметил, что на данный момент нет ни переизбытка, ни недостатка в отдыхе.

Сенатор напомнил, что в последний год Совет Федерации сделал большой шаг вперед в плане организации условий для здорового образа жизни россиян. В пример он привел дополнительные ограничения по части распространения электронных сигарет и табакокурения.

"Это все лежит в основе государственной политики по организации здорового образа жизни. Поэтому официализация каких-то праздников находится на самом крайнем месте", – заключил Рязанский.

Ранее в Росстате рассказали, сколько россиян поддерживают здоровый образ жизни. Выяснилось, что высокая приверженность полезным привычкам есть только у 5% мужчин и 8,1% женщин. На среднем уровне ЗОЖ поддерживают 32,8% мужчин и 54,5% женщин.

К показателям здорового образа жизни Росстат отнес ежедневное потребление овощей и фруктов, физическую активность, нормальное потребление соли, отсутствие курения и ограниченное употребление алкоголя.