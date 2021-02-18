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17:45

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В Совфеде оценили идею дать россиянам новый праздничный выходной

"Одним праздником не отделаться": появится ли День здорового образа жизни в РФ
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 предложение ввести в стране новый праздничный выходной.

Ранее с инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. В письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко он предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни в России и сделать его выходным. По словам общественника, россияне смогут посвятить праздник занятиям физкультурой и спортом.

Отношусь к этой идее отрицательно. Выходных дней у нас достаточно. И вопрос отношения в стране к проблемам здорового образа жизни – это далеко не проблема установления праздничного дня.
Валерий Рязанский
первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике

По словам Рязанского, работа по привлечению россиян к здоровому образу жизни должна быть каждодневной. Это необходимо для того, чтобы здоровые привычки взяли верх в обществе.

"Это настолько сложные и злободневные вопросы, что одним праздником тут не отделаешься", – считает Рязанский.

Сенатор отметил, что дополнительный выходной станет серьезной нагрузкой на финансовую составляющую работодателей. Кроме того, бюджет недополучит часть налогов, а бизнес – продукцию.

"Поэтому вполне естественно, что проблемы при введении выходного возникают. Любые выходные дни для работодателя – это всегда потери. И для государства в некотором смысле тоже", – объясняет он.

Можно ведь организовать этот праздник и не делать его выходным. Пусть кто-то в этот день примет для себя решение бросить курить или сходить на диспансеризацию. Во втором случае считаю, что давать выходной для ее прохождения было правильным решением.
Валерий Рязанский
первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике

По мнению Рязанского, в соотношении рабочих и нерабочих дней в России сейчас установилась золотая середина. Он отметил, что на данный момент нет ни переизбытка, ни недостатка в отдыхе.

Сенатор напомнил, что в последний год Совет Федерации сделал большой шаг вперед в плане организации условий для здорового образа жизни россиян. В пример он привел дополнительные ограничения по части распространения электронных сигарет и табакокурения.

"Это все лежит в основе государственной политики по организации здорового образа жизни. Поэтому официализация каких-то праздников находится на самом крайнем месте", – заключил Рязанский.

Ранее в Росстате рассказали, сколько россиян поддерживают здоровый образ жизни. Выяснилось, что высокая приверженность полезным привычкам есть только у 5% мужчин и 8,1% женщин. На среднем уровне ЗОЖ поддерживают 32,8% мужчин и 54,5% женщин.

К показателям здорового образа жизни Росстат отнес ежедневное потребление овощей и фруктов, физическую активность, нормальное потребление соли, отсутствие курения и ограниченное употребление алкоголя.

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