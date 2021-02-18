В России хотят ввести новый праздник

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День здорового образа жизни предлагает ввести 7 апреля член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, сообщает RT.

В своем письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко он говорит, что о задаче формирования здорового образа жизни у граждан неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Хамзаев называет ЗОЖ одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

"Прошу рассмотреть возможность введения 7 апреля выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России для популяризации ЗОЖ. Этот день граждане смогут посвятить занятием физической культурой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что порядка 5 процентов мужчин и 8,1 процента женщин в России поддерживают здоровый образ жизни. При этом данные в некоторых регионах значительно выше.