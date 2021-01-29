В Росстате рассказали, сколько россиян привержены ЗОЖ

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Порядка 5 процентов мужчин и 8,1 процента женщин в России поддерживают здоровый образ жизни. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на данные Росстата.

При этом данные в некоторых регионах значительно выше. В частности, мужчин, отдающих предпочтение здоровому образу жизни, больше всего в Ингушетии (37,2 процента), Севастополе (26,8 процента), Северной Осетии (18 процентов), Чечне (14,8 процента). Женщины больше всего привержены ЗОЖ также в Ингушетии (36,7 процента), Севастополе (26,3 процента), Северной Осетии (22,7 процента), Татарстане (22,2 процента).

К показателям здорового образа жизни относится ежедневное потребление овощей и фруктов, физическая активность, нормальное потребление соли, отсутствие курения, ограниченное употребление алкоголя. В исследовании Росстата также учтены данные и тех, кто следует ЗОЖ на среднем уровне. В России это 32,8 процента мужчин и 54,5 процента женщин.

При этом больше всего представителей сильного пола ведут здоровый образ жизни на среднем уровне в Чукотском автономном округе (49,1 процента), Чечне (49 процентов), Приморском крае (47 процентов), Ненецком автономном округе (45,7 процента). Женщины же умеренно следуют ЗОЖ в Чукотском АО (79,3 процента), Удмуртии (74,4 процента), Белгородской области (72,7 процента), Ненецком АО (71 процент).

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что в стране необходимо продолжать популяризировать здоровый образ жизни через телевидение, рекламу, реальные примеры. Кроме того, он подчеркнул значимость финансового благополучия россиян в вопросах занятий спортом.

Уточняется, что в России в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография" был запущен федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Он предусматривает в течение 5 лет снижение продаж алкоголя и сигарет на душу населения, сокращение смертности трудоспособного населения.

"У нас пока остается чисто пропагандистски продвигать. Средства, во всяком случае, выделены в основном на это. Если у человека денег нет, чтобы питаться здоровой пищей, заниматься фитнесом – понятно, что призывай его – не призывай, ничего не получится. К сожалению, чем ниже доходы, тем выше распространенность вредных привычек", – отметил Куринный.

Зампред комиссии Общественной палаты по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева подчеркнула, что многие россияне перешли на занятия спортом в домашних условиях. Во многом этому поспособствовала пандемия. Данную тенденцию стоит поддерживать, считает специалист.

"Важно разработать четкие и понятные правила предоставления подобных услуг, поставив на первое место вопросы безопасности. Сегодня основная задача государства – подкрепить мотивацию населения: повышать доступность массового спорта для разных групп граждан, развивать спортивную инфраструктуру в регионах, особенно на селе, реализовать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах, разработать стандартизацию фитнес-услуг онлайн", – подчеркнула Истягина-Елисеева.

О том, что здоровый образ жизни продлевает жизнь, рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она отметила, что именно образ жизни на 50 процентов влияет на ее продолжительность. По словам специалиста, добавить 10–14 лет жизни можно, отказавшись от курения. При этом важно иметь физическую активность, контролировать артериальное давление.

"В то же время бытует убеждение, что образ жизни бессмысленно менять после наступления какого-либо возрастного порога. Однако это не более чем заблуждение. Например, физическая активность помогает продлить жизнь даже в том случае, если человек начинает ей заниматься после 90 лет", – заключила Ткачева.

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук также выявили способ, который позволит улучшить здоровье и продлить жизнь.

