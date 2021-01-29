В Минздраве назвали способы продления жизни более чем на 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве здравоохранения назвали условия, соблюдая которые можно прожить на 10–14 лет дольше. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главного гериатра Минздрава Ольга Ткачеву.

"Образ жизни дает 50 процентов вклада в продление жизни. Все остальное – экология, генетика и так далее – намного менее значимо", – пояснила Ткачева.

Она добавила, что основа успеха в данном вопросе – физическая активность, контроль веса, отказ от курения, а также контроль артериального давления. Чем больше составляющих ЗОЖ, тем выше вероятность прожить дольше.

Начинать вести здоровый образ жизни можно в любом возрасте, резюмирует главный гериатр Минздрава.

Ранее эксперты дали рекомендации, как держать себя в форме в зимний период. Для этого можно принимать контрастный душ, делать зарядку и различные упражнения для улучшения кровообращения.