Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал домоседство самой вредной привычкой. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению специалиста, малоподвижный образ жизни представляет опасность как для физического здоровья, так и для души. Он призвал чаще гулять, особенно в зимний период.

Мясников отметил, что при выходе на улицу следует учитывать цель прогулки. Если предполагается активная ходьба или бег на лыжах, то слишком теплая одежда не подойдет, достаточно всего двух слоев. По мнению эксперта, детей следует одевать по тому же принципу.

Специалист объяснил, что при чрезмерном тепле человек может расстегнуть куртку или развязать шарф из-за повышенного потоотделения. В этом случае повышается риск простудиться.

Ранее Александр Мясников назвал главные ошибки россиян в 2020 году. В качестве первой эксперт назвал попытки самолечения во время заболевания коронавирусом.

