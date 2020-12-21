Мясников назвал четыре главные ошибки 2020 года

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач Александр Мясников назвал четыре главные ошибки, которые допускали россияне в 2020 году, сообщает "Вечерняя Москва".
В качестве первой он назвал попытки самолечения во время заболевания коронавирусом. Врач отметил, что на одну неизбежную смерть пришлись две, при которой пациенту не успели оказать медицинскую помощь.
Мясников призвал создать службы перевозки инфекционных больных. Таким образом, по его мнению, удастся предотвратить смерти тех, кто не заразился коронавирусом.
Второй ошибкой, по словам медика, стало стремление не прививаться от COVID-19. Врач отметил, что гораздо проще создать вакцину, чем убедить человека получить ее.
"Поломит тело, поболит место укола и перестанет, врачам вакцину нужно делать обязательно, да и всем, кто в группе риска", – отметил Мясников.
Третьей ошибкой врач назвал покупку лекарства впрок. А в качестве четвертой он выделил прохождение компьютерной томографии без назначения врача. Мясников подчеркнул, что это исследование нацелено на выявление поражения легких, а не на диагностику коронавируса.
Кроме того, врач обратил внимание на необходимость развития телемедицины. Он отметил, что таким образом удастся избежать потери времени при поездке к пациенту.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что прививочная кампания от коронавируса является реальным средством профилактики. Он подчеркнул, что благодаря ей возможно "управлять эпидемическим процессом".
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