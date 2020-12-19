Врач назвал диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть коронавирусом

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Пациенты с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивность", которые не получают терапию, чаще заражаются COVID-19, считают израильские специалисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора исследования Евгения Мерзона.

Эксперт отметил, что риск инфицирования увеличивается до 65% у тех детей, которые не получают лечения и не продолжают необходимую терапию – в сравнении с теми, у кого не диагностирован СДВГ.

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав информацию о 37 тысячах пациентов больничной кассы "Леуми". Мерзон полагает, что подобная корреляция связана с особенностями поведения людей с таким диагнозом.

"Думать, что раз нет временно школы, то можно терапию прекратить, – это неправильно. Лечение должно быть постоянным", – подчеркнул эксперт.

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