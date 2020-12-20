Онищенко рассказал о "реальном средстве профилактики" коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно говорить о некоторой управляемости эпидемического процесса по коронавирусу, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Нам надо говорить о том, что процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны", – отметил он.
По мнению бывшего главного санитарного врача, сейчас можно управлять эпидситуацией при сохранении всех уже известных требований, а также с помощью массовой вакцинации.
Прививочную кампанию он назвал реальным средством профилактики, "которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом". Он добавил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, но другого выхода нет.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на следующей неделе могут начать делать прививки от коронавируса россиянам старше 60 лет. Он отметил, что клинические испытания среди добровольцев данной возрастной категории завершаются.
До этого Владимир Путин сообщил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19. Он пояснил, что в настоящий момент не хватает оборудования для производства необходимого количество вакцин. Глава города подчеркнул, что в 2021 году все планы по препарату от коронавируса будут исполнены.
Около миллиона москвичей смогут с 21 декабря сделать прививку от COVID-19
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