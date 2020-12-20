Мясников опроверг мифы о кофе

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Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка.

"На самом деле, это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу", – заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, исследования говорят о том, что кофе – целебный и полезный напиток, который предотвращает рак печени и уменьшает количество инфарктов у сердечников.

Кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.

"Но кофе, тем более если вы его любите, пейте на здоровье, для аритмии это только хорошо", — посоветовал врач.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что тяга к утреннему кофе может быть причиной нездорового пищевого поведения. Специалист рекомендовал пить кофе именно после еды, так как, если это делать натощак, могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.