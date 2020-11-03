Эксперты рассказали, чем может быть опасен кофе

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Чрезмерная любовь к кофе может негативно сказаться на психическом здоровье поклонника этого напитка, считают эксперты, опрошенные порталом Huffington Post.

Специалисты отмечают, что стимулирующий эффект от кофе может обострять симптоматику тревожного расстройства. Люди, у которых раньше могли наблюдаться расстройства, более чувствительны к кофеину, отметили ученые.

"Разная реакция на напиток может быть связана с генетическими различиями, принятием лекарств, с тем, какое количество кофеина является нормой для организма", – делится профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.

Нервозность и тревогу напиток может вызвать из-за кофеина, который блокирует рецепторы, несущие ответственность за аденозин. Это соединение регулирует стимуляцию сна.

По мнению специалистов, не стоит пить больше 400 миллиграммов кофе в день (это около четырех чашек). Избавиться от кофеиновой зависимости поможет постепенное уменьшение количества напитка в рационе.

Ранее ученые рассказали о том, чем вредны диетические напитки. Они могут нанести такой же вред сердцу, как и напитки, содержащие сахар.