Врач рассказал, когда пить кофе может быть опасно

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал в интервью радио Sputnik, что тяга к утреннему кофе может быть причиной нездорового пищевого поведения. Специалист дал советы по правильному употреблению напитка.
К примеру, Калинчев рекомендует пить кофе именно после еды, так как, если это делать натощак, могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.
"Такие заболевания имеются у всех в разной стадии. Только у кого-то они находятся в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет. Люди, которые тянутся к чашке кофе натощак, не имеют чувства здорового голода, что говорит о неправильном пищевом поведении", – рассказал специалист.
Эксперт также отмечает, что здоровый человек может пить кофе в любое время суток. Он также считает, что напиток не всегда обладает тонизирующими свойствами, он может давать и обратный эффект.
Ранее специалисты рассказали, что чрезмерная любовь к кофе может негативно сказаться на психическом здоровье поклонника этого напитка. Они отмечают, что стимулирующий эффект от кофе может обострять симптоматику тревожного расстройства. Люди, у которых раньше могли наблюдаться расстройства, более чувствительны к кофеину, отметили ученые.
Зритель Москвы 24 показала свой кофе-брейк на удаленке
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