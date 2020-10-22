Ученые нашли простой метод определения яда в орехах и молочных продуктах

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Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали простой и быстрый метод определения содержания ядовитого вещества афлатоксин-В1 в продуктах питания. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Food Composition and Analysis, сообщает РИА Новости.

Афлатоксин-В1 – это ядовитое для человека и животных химическое соединение, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает рак, цирроз печени и снижает иммунитет. Если сильно им отравиться, может произойти отек мозга и острая печеночная недостаточность, что приводит к летальному исходу.

Грибы, которые выделяют афлатоксин-В1, содержатся во многих продуктах. К примеру, в молоке и молочных продуктах, сухофруктах, семечках подсолнуха, орехах, кукурузе, арахисе, кофе, какао, злаках и специях.

Афлатоксин-В1 активно исследуют с 1961 года. За эти годы ученые разработали множество методик его выявления. Исследователи НИЯУ МИФИ предложили новый метод – более простой и дешевый.

Сперва они связывают афлатоксин-В1 с флуоресцеином с помощью иона цинка. Затем в растворе создают завихрения, чтобы выделить образовавшийся комплекс в достаточной концентрации и исследовать его оптические спектры. Это поможет определять наличие афлатоксина-В1 в пищевых продуктах.

Полученные учеными результаты позволяют обеспечить безопасность продуктов питания. Их метод уже опробовали на сыром и жареном фундуке, изюме и сушеном инжире.

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