Аналитик предположил, что будет с Twitter после его покупки Маском

Фото: AP Photo/Susan Walsh

После покупки американским предпринимателем Илоном Маском Twitter социальная сеть может стать платформой для участия бывшего президента США Дональда Трампа в выборах в 2024 году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По его словам, Маск фактически работает на бывшего американского лидера, поэтому рано или поздно разблокирует его аккаунт в Twitter. При этом Муртазин пояснил, что цензура является составной частью платформы, которую полностью контролировали оппоненты Трампа. Из-за этого сторонники экс-президента хотели заполучить социальную сеть себе.

"Фактически мы говорим о том, что все, что делает сейчас Илон Маск, – это игра на стороне Трампа и его единомышленников. Заявления Маска по Украине – это вода на мельницу Трампа. Да, он играет в эту политическую игру", – сказал аналитик.

Муртазин выразил мнение, что покупка Twitter не сильно скажется на свободе слова, не исключив при этом публичные пиар-ходы в этом направлении.

"Но глобально, если мы говорим о возможности того, что принципиально что-то изменится, исчезнет цензура, – это невозможно", – заключил специалист.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно в ночь на 28 октября. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру в Сан-Франциско, а соцсеть возглавил основатель SpaceX.



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