Девочка погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток, сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения", – говорится в сообщении.

Местных жителей призвали не выходить из дома без лишней надобности, а также беречь себя и своих близких.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы подвергли обстрелу село Устинка. По словам губернатора, в результате атаки были повреждены линии электропередачи и газопровода, никто не пострадал.

До этого на улицах Белгорода были найдены обломки сразу трех беспилотников. Гладков отметил, что в результате падения беспилотников никто не пострадал, однако имеются некоторые разрушения.

Позже стало известно о том, что один из беспилотников влетел в окно многоэтажного дома в центре Белгорода. Тем не менее, по словам мэра города Валентина Демидова, в результате инцидента пострадавших также не выявили.

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