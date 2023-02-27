На улицах Белгорода обнаружили обломки трех беспилотников

Фото: телеграм-канал Baza

В Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения беспилотников никто не пострадал, однако имеются некоторые разрушения.

"Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", – добавил Гладков.

Губернатор области поручил мэру Белгорода выехать на место происшествия.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка Белгородской области. Кроме того, дочери погибшей была оказана медицинская помощь.

До этого украинские силы подвергли обстрелу Буденновский район Донецка. В результате атаки также погибла женщина.

ВСУ вновь атаковали несколько районов Донецка

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