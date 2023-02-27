27 февраля, 23:47Происшествия
На улицах Белгорода обнаружили обломки трех беспилотников
Фото: телеграм-канал Baza
В Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате падения беспилотников никто не пострадал, однако имеются некоторые разрушения.
"Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", – добавил Гладков.
Губернатор области поручил мэру Белгорода выехать на место происшествия.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка Белгородской области. Кроме того, дочери погибшей была оказана медицинская помощь.
До этого украинские силы подвергли обстрелу Буденновский район Донецка. В результате атаки также погибла женщина.
ВСУ вновь атаковали несколько районов Донецка
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