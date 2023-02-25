Система ПВО сработала над Белгородом – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Над Белгородской областью сработала система ПВО. Об этом сообщает глава области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО", – написал он.

Он уточнил, что согласно предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

24 февраля ВСУ также обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Тогда неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки. Оперативные службы произвели разминирование территории, обошлось без пострадавших.

До этого женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка. Ее дочери оказали медицинскую помощь на месте.

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