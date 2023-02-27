14:33Происшествия
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силы подвергли обстрелу Глушковский район. О происшествии он рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"Новый обстрел Глушковского района с территории Украины. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены", – говорится в его публикации.
Губернатор заверил, что городские службы постараются как можно скорее устранить последствия атаки.
Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли села Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений не было, однако в Горнале была перебита линия электропередачи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли село в Курской области
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