Власти Курской области опровергли сообщения о поиске диверсантов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сообщения о проводимом в Курской области поиске украинских диверсантов не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе областного правительства.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что в приграничных регионах ведутся поиски переодетых в российскую форму украинских диверсантов. Уточнялось, что их искали в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

"Телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это", – отметила пресс-служба.

Помимо этого сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, выполнявших функции наводчиков на российские военные объекты.

По данным ведомства, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения по собственной инициативе наладили связь с украинскими спецслужбами для передачи сведений о местонахождении российских военных объектов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Крупный тайник украинских диверсантов обнаружили в Энергодаре

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!