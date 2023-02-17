15:07Происшествия
Суд арестовал задержанного в Подмосковье украинского диверсанта
Фото: depositphotos/merrydolla
Мещанский суд столицы арестовал подозреваемого в совершении двух диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги по приказу СБУ.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Кармазина И. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – передает ТАСС сообщение суда.
Украинского агента обвиняют в диверсии, совершенной организованной группой.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, которого завербовали и переслали в РФ в том числе спецслужбы Польши и Латвии. Выяснилось, что гражданин Украины 1977 года рождения причастен к совершению двух диверсионных акций.
Позднее украинский диверсант в рамках допроса заявил, что вынужден был стать агентом СБУ из-за угроз в адрес его дочери.
Он также рассказал, что ему приказали поджигать релейные шкафы. Мужчина должен был отчитываться о проделанной работе, отсылая видео с места происшествия.
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