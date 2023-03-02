Правозащитник Ионов попросил ГП признать "Русский добровольческий корпус" террористическим

Фото: Агентство ''Москва''

Правозащитник Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать вооруженное формирование "Русский добровольческий корпус", которое действует на стороне Украины, террористическим. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мной от имени Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства подано заявление в Генпрокуратуру. В нем мы требуем признать РДК террористической организацией и запретить его деятельность в РФ", – пояснил активист.

О проникновении группы украинских диверсантов в села Любечане и Сушаны Брянской области стало известно 2 марта. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия погиб один человек и ранен десятилетний ребенок, которого доставили в медучреждение.

Позже СМИ сообщили, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек.

Однако в пресс-службе губернатора сказали, что информации о заложниках пока нет. При этом там подчеркнули, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны.

Некоторые источники сообщали и об обстреле школьного автобуса, в результате чего якобы погибли два человека и получил ранение ребенок. Местные власти же опровергли данные об обстреле школьного автобуса. Они заявили, что все ребята в настоящее время обучаются удаленно.

Согласно распространившейся в Сети информации, ответственность за нападение признали члены "Русского добровольческого корпуса". Сторонники организации – этнические русские, которые привлекают в группу эмигрантов из РФ, проживающих в странах ЕС или на Украине.

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